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17:30, 17 марта 2022 года Главам орловских муниципальных образований рекомендовано организовать у себя ярмарки Ситуация с ценообразованием в регионе сегодня снова обсуждалась в областной администрации.





В Орловской области продолжается наблюдение за ценообразованием в продовольственном и непродовольственном сегменте. Текущая ситуация сегодня снова обсуждалась в администрации региона.



Губернатор Андрей Клычков вновь отметил, что определённый рост цен на некоторые социально-значимые товары обусловлен действиями перекупщиков, которые воспользовались сложившейся ситуацией и пытаются на ней заработать. Чтобы орловцы смогли купить все необходимые продовольственные товары по разумным ценам, глава региона рекомендовал главам муниципальных образований найти у себя в районах возможности для проведения продовольственных ярмарок.



Между тем, по установленным фактам повышения розничных цен в УФАС и прокуратуру направлено 9 соответствующих обращений, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





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