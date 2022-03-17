Орловцы поддерживают участников спецоперации на Донбассе

Взрослые собирают продукты и предметы первой необходимости, дети – рисуют открытки и посвящают стихи.

Орловцы поддерживают участников спецоперации на Донбассе. Депутат городского совета Владимир Букалов по собственной инициативе решил собрать гуманитарный груз.

Владимир Букалов, депутат Орловского городского совета: «Считаю, что сегодня очень важно для каждого орловца поддержать своих земляков, выполняющих воинский долг. Организовывая сегодняшнюю акцию, хотел послать нашим бойцам Росгвардии с их родной земли лучик тепла».

Продукты и предметы первой необходимости, а также открытки, которые подготовили учащиеся школы № 31, адресованные участникам спецоперации, отвезли в штаб в Росгвардии.

Сергей Захаров, помощник начальника управления Росгвардии по Орловской области: «Перед каждым поколением россиян стоит необходимость защитить Родину и близких людей. Ребята свою поддержку выразили в рисунках, которые станут для личного состава дополнительным стимулом к достижению намеченного курса».

Трогательные открытки вместе с продовольствием передадут в центральный округ, а оттуда - в зону спецоперации личному составу войск.