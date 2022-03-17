В Иверском храме Орла проводят детскую литургию

Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк посетила богослужение и пообщалась с юными прихожанами.

В Иверском храме Орла по воскресенья проводят божественную литургию для детей. Впервые богослужение для маленьких прихожан здесь провели два года назад. Изначально службу посещали ребята из воскресной школы, сейчас по воскресеньям здесь не меньше 30 человек.

Как рассказали сами ребята, на воскресную службу они идут в приподнятом настроении и отмечают особенную атмосферу, пропитанную добром.

По продолжительности литургия длится не больше часа, и, конечно, имеет свои нюансы.

Алексей Ладыгин, клирик Иверского храма г. Орла: «За богослужением читается Священное Писание на русском языке, не на славянском, как при обычной литургии, чтобы ребенок мог понять, о чём было прочитано в Евангелие».

В конце службы - проповедь. Здесь всё, как у взрослых – важно простым языком сказать о главном в Православии.