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19:01, 17 марта 2022 года Для информирования жителей региона открыт официальный канал «Объясняем. Орловская область» В нём представлены ответы на актуальные в регионе вопросы.





Для информирования жителей региона по самым актуальным вопросам открыт аккаунт «Объясняем. Орловская область». Выборка тем, интересующих орловцев, ведётся по сообщениям и комментариям в социальных сетях. Этот ресурс является источником проверенной, официальной и оперативной информации в сложившейся ситуации.





Татьяна Напольских





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