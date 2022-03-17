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21:49, 17 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловское предприятие по производству мебели и фурнитуры стало на путь импортозамещения.



- Орловцы поддерживают участников спецоперации на Донбассе. Взрослые собирают продукты и предметы первой необходимости, дети – рисуют открытки и посвящают стихи.



- Орловская область – в лидерах газификации. Высокий уровень работы отметили в правительстве страны.



- В Орле наградили отличившихся сотрудников ЖКХ. Церемония награждения состоялась в преддверии профессионального праздника.



- Реконструкция Красного моста в Орле продолжится с возведения пешеходной переправы. Подписание контракта с московским подрядчиком «УПМК – 22» ожидается уже в ближайшее время.

- Удорожание стройматериалов не остановит закупку жилья для орловских детей-сирот.

- В Иверском храме Орла проводят детскую литургию. Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк посетила богослужение и пообщалась с юными прихожанами.

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