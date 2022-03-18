Главная » Новости



8:36, 18 марта 2022 года Орловские каратисты привезли восемь медалей с всероссийских соревнований В копилке спортсменов – золото, три серебра и четыре бронзы.





Воспитанник школы «Орел-Карат» завоевали 8 медалей на всероссийских соревнованиях по каратэ «Тверской вызов 2022». В соревнованиях принимал участие 21 спортсмен из этой ДЮСШ.

Золото взял Матвей Кравченко, по серебряной медали завоевали Ульяна Кочеткова Ирина Вайсергисер и Дарья Чижикова, четыре бронзы на счету Анны Дорогавцевой, Валерии Бурыкиной, Марии Садовской и Артема Лобанова.

Фото: информационный портал Управления физической культуры и спорта Орловской области





Артём Ежаков





Новости СМИ2