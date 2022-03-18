Орловские каратисты привезли восемь медалей с всероссийских соревнований

|
|Главная » Новости
8:36, 18 марта 2022 года
Орловские каратисты привезли восемь медалей с всероссийских соревнованийВ копилке спортсменов – золото, три серебра и четыре бронзы.
Воспитанник школы «Орел-Карат» завоевали 8 медалей на всероссийских соревнованиях по каратэ «Тверской вызов 2022». В соревнованиях принимал участие 21 спортсмен из этой ДЮСШ.
Золото взял Матвей Кравченко, по серебряной медали завоевали Ульяна Кочеткова Ирина Вайсергисер и Дарья Чижикова, четыре бронзы на счету Анны Дорогавцевой, Валерии Бурыкиной, Марии Садовской и Артема Лобанова.
Фото: информационный портал Управления физической культуры и спорта Орловской области
Артём Ежаков