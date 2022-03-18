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9:30, 18 марта 2022 года Орловский троллейбус № 7 возобновил движение через Выгонку Несколько дней электротранспорт ездил по усеченному маршруту из-за повреждения кабеля.





Маршрут троллейбуса № 7 в Орле полностью восстановлен, электротранспорт возобновил движение через Выгонку. Об этом сообщает сообщество «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru». Несколько дней троллейбус двигался по усеченному маршруту из-за повреждения кабеля.





Артём Ежаков





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