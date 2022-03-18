Главная » Новости



10:00, 18 марта 2022 года Орловским школьникам сократили весенние каникулы Вместо десяти дней ребята будут отдыхать неделю. Решение принято, чтобы дети успели завершить годовую программу.





Школьникам Орла сократили весенние каникулы, – сообщает сайт городской администрации. Вместо десяти дней ребята будут отдыхать неделю. Решение принято, чтобы дети успели завершить годовую программу. Каникулы начнутся уже 21 марта, а 28 марта занятия возобновятся.



В связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом по решению регионального оперштаба осенние и зимние каникулы были увеличены до двух недель вместо 10 дней – итого 28 дней. Ещё некоторое время школьники провели на дистанционном обучении. Согласно примерным основным образовательным программам, продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее 30 календарных дней, а учебный процесс занимать 34 – 35 недель.





Артём Ежаков





Новости СМИ2