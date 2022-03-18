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10:45, 18 марта 2022 года Орловчанка лишилась крупной суммы денег из-за сожителя своей родственницы 180 тысяч рублей мужчина успел потратить.





Орловские полицейские установили подозреваемого в краже 180 тысяч рублей у 67-летней жительницы села Образцово. Деньги она хранила у себя в квартире. Как оказалось, к преступлению причастен 32-летний сожитель родственницы потерпевшей. Ключи от жилья он нашел в машине своей любовницы.



Мужчина не стал отрицать своей причастности к преступлению. Деньги он успел потратить, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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