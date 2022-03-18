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11:35, 18 марта 2022 года

В Орловской области прогнозируется близкое к норме половодье

Об этом сообщили в МЧС.


ГУ МЧС России по Орловской области сообщает, что на основании анализа сложившейся гидрометеорологической обстановки в бассейне верхней Оки весеннее половодье будет иметь характеристики, близкие к норме.

Согласно многолетним наблюдениям, разлив рек в регионе чаще всего начинается в третьей декаде марта, а наибольший расход воды наблюдается в первой декаде апреля. Средняя продолжительность половодья обычно составляет от 10 до 20 дней, его пик, как правило, наступает через 4 – 7 дней после начала подъема уровня воды. Все это прогнозируется и этой весной.

Ожидаемые максимальные уровни весеннего половодья на реке Оке в Орле составят 390 – 590 сантиметров при норме в 694 сантиметра, на реке Зуше в городе Мценске – от 180 до 420 сантиметров при норме в 552 сантиметра. Максимальные уровни воды весеннего половодья в реке Сосне в районе слободы Беломестной могут составить от 250 до 350 сантиметров при норме в 502 сантиметра.

Существует угроза затопления низководных мостов в Залегощенском, Мценском, Новосильском, Ливенском районах, Орловском муниципальном округе, а также садовых участков в городе Орле и Орловском районе.


Артём Ежаков


 
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