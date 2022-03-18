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14:35, 18 марта 2022 года 270 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 58 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 105 970), госпитализировано 58 человек.



Накануне выписано 856 жителей региона. Умерли трое (с начала пандемии в области скончалось 1 797 человек).





Артём Ежаков





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