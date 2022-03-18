Главная » Новости



11:59, 18 марта 2022 года Евгений Лыкин: «Россия может стать абсолютно самодостаточной с точки зрения производства» Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области дал экспертный прогноз на ближайшие месяцы по поводу ситуации в отечественной промышленности.





События последних дней отразились на жизни людей, на жизни регионов, и в частности на жизни Орловщины. Как санкции отразятся на экономике региона?



- Безусловно, санкции отражаются, и очень серьезно отражаются на экономике в целом. Но я точно могу сказать, что Россия абсолютно самодостаточное государство, которое при правильном выстраивании отношений может заместить любые поставки, обойти любые ограничения, тем более во взаимодействии с дружественными странами. У нас появилась уникальная возможность совершить определенный прорыв, и в первую очередь это должно быть импортозамещение. Та организация, с которой на сегодняшний день должна выступить власть - региональная, но в больше степени федеральная, позволит в будущем сделать Россию абсолютно самодостаточной с точки зрения производства. Хотелось бы обратить внимание, если в сельском хозяйстве в определенной степени решены вопросы, то в промышленности, наверное, трудно найти отрасль, которая не зависела бы от импортных составляющих в производстве. Например, саморезы, которые завозятся, а не производятся. Я умышленно сказал о саморезах, потому что на подобные объекты стоит обратить внимание представителям не только малого бизнеса, но и микробизнеса. Вопрос - в кредитно-денежной системе. Кредитно-денежная система должна быть выстроена таким образом, чтобы обеспечить не только выгодность работы предпринимателя, но и комфортность деятельности.



- Какую роль в процессе импортозамещения должны играть предприятия среднего, малого и микробизнеса?



- По большому счёту субъекты малого и среднего бизнеса вполне могут составить определённую конкуренцию зарубежным производителям с точки зрения производства. Наличие технологий, наличие сырья, а сырья у нас просто неограниченный масштаб. Поэтому потенциально и малому и среднему бизнесу есть куда приложить свои навыки, умения, старания. Ещё раз скажу, что важна кредитно-денежная система и поддержка бизнеса на уровне региональном и федеральном. Те институты поддержки, которые были созданы в области - совершенству предела нет, но они на достаточно высоком уровне. Ведь неслучайно наши институты поддержки в числе лидирующих по всей России. Вместе с тем на федеральном уровне выдвигаются, на взгляд, достаточно жесткие условия участия в этих проектах. И было бы неплохо упростить эти процедуры вхождения в федеральный проект. Те инструменты, которые реализуются через фонд развития промышленности, очень интересные и привлекательные, но вместе с тем там достаточно жесткие условия. Если эти условия немножко приземлить и упростить, то это позволит серьезно развиваться промышленности.





Антон Киселёв





Новости СМИ2