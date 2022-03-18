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12:30, 18 марта 2022 года С 1 апреля хирургический корпус больницы им. Семашко в Орле возвращается к работе по основному профилю Здесь сворачивается «моноковидный» госпиталь. Постепенное обратное перепрофилирование коек происходит также в ряде центральных районных больниц.





В больнице им. Семашко в Орле сворачивается «моноковидный» госпиталь, развернутый на базе хирургического корпуса. Он вернется к своей профильной работе с 1 апреля. Об этом сообщил глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов.



Постепенное обратное перепрофилирование коек происходит также в ряде центральных районных больниц. Будут закрыты ковидные места в Покровской, Кромской, Болховской и Нарышкинской ЦРБ. Пациентов с COVID-19 туда больше не госпитализируют.





Артём Ежаков





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