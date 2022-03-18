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13:30, 18 марта 2022 года Медпрепараты Галвус и L-тироксин поступят в Орловскую область в конце следующей недели Об этом сообщил глава регионального депздрава Станислав Шувалов.





Медпрепараты Галвус и L-тироксин поступят в орловские аптеки в конце следующей недели. Первое лекарство используется для лечения поджелудочной железы, второе – щитовидной. О договоренностях по отгрузке препаратов сегодня сообщил глава регионального депздрава Станислав Шувалов. Он подчеркнул, что ценообразование на жизненно необходимые лекарственные препараты формируется на федеральном уровне.



В свою очередь глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что проблем с производством и запасами L-тироксина нет. Пациенты с онкологическими, сердечно-сосудистыми и эндокринологическими заболеваниями, которые получают льготные лекарства, также обеспечены ими в полном объеме, поскольку препараты закупаются заранее – на полгода или год.





Артём Ежаков





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