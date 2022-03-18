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12:53, 18 марта 2022 года СОБР «Орёл» отметил 29-летие В честь годовщины образования спецподразделения отличившиеся бойцы получили награды.





17 марта 2022 года орловский Специальный отряд быстрого реагирование отметил 29-летия с момента образования. Сейчас СОБР является подразделением Росгвардии. В честь годовщины образования спецподразделения состоялось торжественное мероприятие, на котором отличившиеся бойцы были награждены ведомственными наградами, почётными грамотами и ценными подарками.



Отряд вносит вклад в борьбу с организованной преступностью, а также обеспечивает безопасность жителей региона и за его пределами. Руководитель регионального Управления Игорь Баранов выразил особые слова благодарности ветеранам отряда за личный вклад в подготовку и обучение сотрудников СОБР.



Начиная с 1995 года сотрудники отряда более 60 раз выезжали в зоны вооруженных конфликтов на Северный Кавказ для выполнения служебно-боевых задач. За проявленные мужество и героизм при выполнении служебных обязанностей с момента создания отряда, более 120 сотрудников подразделения были награждены государственными наградами РФ.





Орловское Информбюро





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