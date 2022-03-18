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15:30, 18 марта 2022 года Районы Орловской области раскрывают свой инвестиционный потенциал В Орле завершился двухдневный тренинг «100 инвестхаков по работе с инвесторами», организованный Корпорацией развития Орловской области (КРОО). Провел учебу Алексей Бобов, директор по региональному развитию Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР).





В тренинге приняли участие руководители муниципальных образований Орловской области, представители региональной власти, банков, команда КРОО. Всего более 50 человек. «Сейчас в стране тренд на то, чтобы формировать не просто одну организацию, которая занимается инвесторами, а создавать региональные инвестиционные команды. И каждый район, каждый его глава, каждый представитель профильных органов власти будет являться частью инвестиционной региональной команды. На тренинг мы собрали именно таких людей и два дня работали над тем, чтобы сформировать у них представление о системной инвестиционной работе. Первый день разбирали лучшие опыты, лучшие практики, изучали базовые понятия, которые необходимы в работе по привлечению инвесторов А в рамках второго дня мы уже практиковались на конкретных проектах, разбирая весь путь от идеи до реализации. Из общения было понятно, что губернатор Андрей Клычков ставит высокие задачи перед участниками инвестиционного процесса. командой. И все они мобилизованы на их выполнение», - поделился спикер Алексей Бобов. «Наша общая задача сейчас максимально выявить инвестиционный потенциал муниципалитетов и активно развивать инфраструктуру. Сегодня как никогда нам нужно объединить усилия для развития экономического и инвестиционного потенциала области. Уверен, что сообща мы преодолеем все трудности, с которыми сейчас сталкивается российская экономика. А данный обучающий семинар, за что благодарим НААИР, поможет в этом процессе и теоретически, и практически. Очень важно, как к этому процессу подойдут руководители муниципалитетов. Ведь именно они обладают наиболее полной информацией по потенциалу и преимуществам своих районов. Хороший результат будет, если каждый из глав подойдет к этой работе не формально, не просто технически, а творчески, сделав аналитику и сформировав на ее основе интересные инвестпредложения. Полнота информации из районов очень важна, а в КРОО все дооформят», - отметил Антон Старосельский, заместитель губернатора Орловской области, председатель совета директоров КРОО. Для повышения инвестиционной активности в муниципалитетах в КРОО сейчас обновляют инвестпаспорта. Разработан и разослан в районы шаблон таких паспортов, сейчас идет этап сбора информации. Как пояснил Николай Шин, генеральный директор КРОО, полученную информацию затем в Корпорации сверстают в виде презентаций. И эти паспорта станут своего рода визитными карточками муниципалитетов. В будущем планируется инвестиционная карта региона.

Подводя итоги тренинга, он подчеркнул, что в его практической части районы представили реальные, очень интересные проекты, с которыми можно будет работать. «Этот тренинг был призван научить выявлять пробелы в работе с инвестпотенциалом на территориях и определять точки роста. И было отрадно, что все участники уехали полные идей, поменяв перспективу в видении инвестиционных возможностей своих районов. Мы уже начали плотно работать с Верховским и Дмитровским районами, подключаем Малоархангельский, у нас большой потенциал в Ливнах, в Хотынецком районе по туристическому профилю. И постепенно в процесс втянутся все, иначе сейчас, с учетом санкций, будет просто невозможно. Будем помогать муниципалитетам готовить и продавать проекты», - подчеркнул Николай Шин.

Фото: АО «Корпорация развития Орловской области»





Орловское Информбюро





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