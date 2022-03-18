В Орловском УМВД уточнили обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом

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15:54, 18 марта 2022 года
В Орловском УМВД уточнили обстоятельства ДТП с рейсовым автобусомПАЗ столкнулся с КАМАЗом сегодня в районе полудня.
УМВД России по Орловской области уточняет обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительным данным, ПАЗ столкнулся с впереди движущимся грузовым автомобилем КАМАЗ с уборочным прицепом. Как заявили в ведомстве, пострадали 5 пассажиров автобуса и его водитель. ЧП произошло в районе 342-го километра автодороги М-2 «Крым».
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Ведется сбор первоначальных данных о ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Артём Ежаков