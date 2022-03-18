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16:52, 18 марта 2022 года

В Орле открылась выставка «Международный фотосалон “Numismatics Awards 2020”»

В Орловском музее изобразительных искусств представлены лучшие фотоработы, которые принимали участие в престижном конкурсе Международной федерации фотографического искусства ФИАП.


 В Орловском музее изобразительных искусств открылась фотовыставка «Международный фотосалон “Numismatics Awards 2020”», на которой представлены лучшие работы, принявшие участие в престижном конкурсе Международной федерации фотографического искусства FIAP. Это мощный фотосоюз, в который входят лучшие фотографы с пяти континентов.

На выставке можно увидеть 40 фоторабот, которые путешествуют по стране - неделю назад ими любовались жители Санкт-Петербурга. Один из членов ФИАП, фотограф Андрей Сучков живёт в Орле, и его стараниями выставка появилась в нашем городе.

Андрей Сучков, член международной ассоциации фотоискусств FIAP: «Сейчас снова интересными выглядят работы, сделанные в традиционной технике, без каких-то компьютерных наворотов. И они выглядят на фоне уже вчерашних новомодных технологий более выигрышно».

Фотографии сделаны в разных уголках планеты - цветные и монохромные, на свободные темы и тему путешествий, а также пронзительные портреты людей. Фотохудожники воспевают красоту, мир, любовь и радость.


Эва Стасюлевич


 
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