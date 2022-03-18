Предприятие в Покровском районе готово обеспечить орловцев квасом и лимонадом

Как заверили специалисты, ни с ингредиентами, ни с тарой проблем не предвидится.

В Покровском районе Орловской области производят живой квас. Готовят его на ржаной муке и закваске сухого лактобактерина, без консервантов. Исконно русский напиток - кладезь витаминов.

Марина Коннова, заведующая производством Покровского пищекомбината: «Дело в том, что ржаная мука богата витаминами группы В, железом, магнием и калием, а это необходимо для выработки иммунитета».

В Орле его на полках сетевых магазинов не найти. Одна из причин - срок реализации 10 дней. Поставляют квас в магазины потребкооперативов, также как и лимонад. На заводе производят 19 наименований - от лимонного до черносмородинового.

Тархун занимает второе место в сердцах орловцев, первое - у лимонада. Производят его с 1987 года. Не так давно перешли на пластиковые бутылки, а три года назад установили новое оборудование, которое, кстати, сделано в Орле. На новой полуавтоматической линейке в сезон за месяц выпускают более семи тысяч полутора литровых бутылок. При необходимости объёмы могут быть увеличены. Кстати, преформа бутылки и крышки производятся у нас в стране.

Что касается ингредиентов для напитков, то и с ними, уверяют на производстве, проблем не будет. В составе лишь один импортный компонент.

Марина Коннова, заведующая производством Покровского пищекомбината: «Подсластитель у нас германский, высшего качества, но так как в настоящее время немножко ситуация изменилась, мы будем думать, искать замену этому продукту, а все остальное сырьё - наших производителей».

Замену подсластителю найдут на российском рынке. Планы на будущее - расширить не только линейку продукции, но и сеть поставок, чтобы покровский лимонад мог занять свое достойное место в списке орловских брендов.