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17:37, 18 марта 2022 года

Предприятие в Покровском районе готово обеспечить орловцев квасом и лимонадом

Как заверили специалисты, ни с ингредиентами, ни с тарой проблем не предвидится.


В Покровском районе Орловской области производят живой квас. Готовят его на ржаной муке и закваске сухого лактобактерина, без консервантов. Исконно русский напиток - кладезь витаминов. 
 
Марина Коннова, заведующая производством Покровского пищекомбината: «Дело в том, что ржаная мука богата витаминами группы В, железом, магнием и калием, а это необходимо для выработки иммунитета».
 
В Орле его на полках сетевых магазинов не найти. Одна из причин - срок реализации 10 дней. Поставляют квас в магазины потребкооперативов, также как и лимонад. На заводе производят 19 наименований - от лимонного до черносмородинового. 
 
Тархун занимает второе место в сердцах орловцев, первое - у лимонада. Производят его с 1987 года. Не так давно перешли на пластиковые бутылки, а три года назад установили новое оборудование, которое, кстати, сделано в Орле. На новой полуавтоматической линейке в сезон за месяц выпускают более семи тысяч полутора литровых бутылок. При необходимости объёмы могут быть увеличены. Кстати, преформа бутылки и крышки производятся у нас в стране.
 
Что касается ингредиентов для напитков, то и с ними, уверяют на производстве, проблем не будет. В составе лишь один импортный компонент. 
 
Марина Коннова, заведующая производством Покровского пищекомбината: «Подсластитель у нас германский, высшего качества, но так как в настоящее время немножко ситуация изменилась, мы будем думать, искать замену этому продукту, а все остальное сырьё - наших производителей».
 
Замену подсластителю найдут на российском рынке. Планы на будущее - расширить не только линейку продукции, но и сеть поставок, чтобы покровский лимонад мог занять свое достойное место в списке орловских брендов.



Анна Вайсергисер


 
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