Безопасность на железной дороге превыше всего

На столичной магистрали разъяснительная работа с подростками - в зоне особого внимания. Ведь, казалось бы, простые правила снимать - наушники и капюшон перед переходом через пути, отвлечься от гаджетов, посмотреть по сторонам и не пытаться проскочить перед приближающимся поездом - необходимо постоянно напоминать.

Встречи сотрудников железной дороги с учащимися проходят регулярно. Особый акцент - учебным заведениям, расположенным вблизи железнодорожных путей. Как, например, школа № 33 города Орла. На встрече ребята узнали не только несколько интересных фактов, но и главные правила поведения на железной дороге.

Анастасия Гурова, ученица 8 класса СОШ №33 г. Орла: «Нам сегодня рассказали, что для полной остановки поезда "Ласточка" требуется около 1000 метров. Надо беречь себя, потому что, я думаю, одна ошибка может закончиться трагически».

Лучшим показателем эффективности такой работы является статистика. И она – позитивная: в этом году в нашем регионе не было зафиксировано ни одного случая получения травм детьми на железной дороге. Но несколько фактов несерьёзного отношения к вопросу полицейские всё-таки выявили в ходе профилактических рейдов.

Евгения Шмелёва, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Орёл: «Линейным отделом выявлено 20 несовершеннолетних, которые совершили административное правонарушение. В результате к административной ответственности привлекались и несовершеннолетние, и их родители».

Не меньшее значение имеет содержание и ремонт инфраструктурных объектов, обновление устройств безопасности. Поэтому в 2022 году в Орловской области будет отремонтировано 15 пешеходных настилов, на платформах заменят фонари освещения, установят более 50 знаков безопасности и многое другое.

Екатерина Балабанова, специалист по охране труда Орловской дистанции пути: «На этот год у нас ещё запланировано строительство ограждений на перегоне Кромская – Саханская, а также строительство ограждения на 378 километре. Также на более травмоопасных участках планируется строительство пешеходных переходов. Работа эта ведётся на постоянной основе».

В преддверии весенних каникул железнодорожники обращают внимание родителей на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге, потому что они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. Необходимо помнить, что железная дорога – зона повышенного внимания и опасности!