В Ливнах женщина поплатилась рублем за ложный вызов пожарных

В ГУ МЧС России по Орловской области напоминают об ответственности за «фейковые» сообщения о ЧП.

Мировой суд города Ливны рассмотрел дело местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном вызове пожарных. Инцидент произошёл в конце января. «Пошутить» женщина решила ранним утром – в пять часов. «Горела» комната в общежитии на ул. Мира. За правонарушение орловчанка поплатилась рублём. Статья 19.13 КоАП РФ предполагает штраф от одной до полутора тысяч рублей.



В ГУ МЧС России по Орловской области напоминают: современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию. Тенденция последних лет говорит о снижении числа таких «шутников».