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9:35, 19 марта 2022 года

В Орле пройдёт акция по сбору вторсырья

«Экосбор» назначен на 26 марта.


26 марта в Орле пройдёт акция по сбору вторсырья «Экосбор». По традиции, орловцы могут сдать макулатуру, книги для книжных домиков, пластиковые бутылки и плёнки, пластик с маркировкой 02 (hpde), крышки для экопроекта «Крышка-малышка», алюминиевые банки. Вырученные средства будут направлены на поддержку оказавшихся в сложной жизненной ситуации людей, участников нашей социальной программы «Ты не один».
 
Пункты сбора откроются по 7 адресам: 
 
Северный район, у памятника Металлургам («Алеша»), с 11:00 до 12:00;
Сквер «Юность» (напротив спортивного центра «Атлант»), с 11:15 до 12:15;
Ул. Октябрьская (рядом с памятником жертвам радиационных катастроф), с 11:30 до 12:30;
Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная, 45 (стадион Аршавина), с 11:45 до 12:45;
Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, 3, с 12:00 до 13:00;
Комсомольская площадь, напротив ОГУ, с 11:30 до 12:30;
Микрорайон Зареченский, Бульвар Молодежи, 6 (напротив магазина «Оптовичок»), с 12:00 до 13:00.



Артём Ежаков


 
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