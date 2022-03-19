28 марта Андрей Клычков проведёт большую пресс-конференцию

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10:16, 19 марта 2022 года
28 марта Андрей Клычков проведёт большую пресс-конференциюРанее губернатор Орловской области отложил мероприятие из-за повторного заражения коронавирусом.
28 марта в Орловской области пройдет большая пресс-конференция губернатора Андрея Клычкова, – сообщает региональный информационный портал.
Начало – в 15:00.
Мероприятие посетят представители районных, региональных и федеральных СМИ. Андрей Клычков расскажет о результатах социально-экономического развития области в прошлом году и задачах на текущий год.
Прямая трансляция будет вестись в социальной сети «ВКонтакте» в группе
телеканала «Первый областной».
Артём Ежаков