Главная » Новости



11:47, 19 марта 2022 года Орловские аграрии поборются за правительственные гранты В регионе вскоре начнётся прием заявок на конкурс «Агростартап».





Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42 , в понедельник-пятницу с 9:00 до 18:00.

С 29 марта по 27 апреля пройдёт приём заявок на грантовый конкурс «Агростартап», – сообщает региональный информационный портал. Они принимаются в регдепартаменте сельского хозяйства:, в понедельник-пятницу По вопросам проведения конкурсного отбора, предоставления разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, необходимо обращаться в управление государственной поддержки АПК и инфраструктуры села Департамента сельского хозяйства Орловской области по телефону: (4862) 75-05-68.

Итоги конкурсного отбора будут подведены до 27 мая 2022 года.

Положение о проведении конкурса размещено в разделе департамента сельского хозяйства региона на портале Орловской области.





Артём Ежаков





Новости СМИ2