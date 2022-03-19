Орловские аграрии поборются за правительственные гранты

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11:47, 19 марта 2022 года
Орловские аграрии поборются за правительственные грантыВ регионе вскоре начнётся прием заявок на конкурс «Агростартап».
С 29 марта по 27 апреля пройдёт приём заявок на грантовый конкурс «Агростартап», – сообщает
региональный информационный портал. Они принимаются в регдепартаменте сельского хозяйства: Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42
, в понедельник-пятницу с 9:00 до 18:00
.
По вопросам проведения конкурсного отбора, предоставления разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, необходимо обращаться в управление государственной поддержки АПК и инфраструктуры села Департамента сельского хозяйства Орловской области по телефону: (4862) 75-05-68.
Итоги конкурсного отбора будут подведены до 27 мая 2022 года.
Положение о проведении конкурса размещено
в разделе департамента сельского хозяйства региона на портале Орловской области.
Артём Ежаков