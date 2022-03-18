В Орле спецслужбы задержали орловца, призывавшего к террористической деятельности

Как выяснилось, кроме российского у задержанного есть ещё и израильское гражданство.

Сегодня соцсети облетело видео с участием мужчины, который называет себя Алекс Орлецкий. Он известен своей активностью в орловских пабликах, и без участия его комментариев не обошлось ни одно событие в жизни города. На видео мужчина, который, кстати, кроме российского гражданства имеет еще и израильское, говорит, что «в ситуации не разобрался, однако, сейчас всё переосмыслил». Извинившись за свои высказывания, он советует молодёжи внимательнее изучать историю и не допускать ошибок в её интерпретации.

Юлия Чертова, официальный представитель УФСБ России по Орловской области: «УФСБ России по Орловской области задокументирована противоправная деятельность гражданина России и Израиля, причастного к публичному высказыванию призывов к осуществлению террористической деятельности.

Установлено, что гражданин в сети Интернет побуждал пользователей социальных сетей к захвату власти в Российской Федерации насильственным путем.

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности 16 марта 2022 года следственным отделением Управления в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.