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19:13, 18 марта 2022 года

В Орле спецслужбы задержали орловца, призывавшего к террористической деятельности

Как выяснилось, кроме российского у задержанного есть ещё и израильское гражданство.


Сегодня соцсети облетело видео с участием мужчины, который называет себя Алекс Орлецкий. Он известен своей активностью в орловских пабликах, и без участия его комментариев не обошлось ни одно событие в жизни города. На видео мужчина, который, кстати, кроме российского гражданства имеет еще и израильское, говорит, что «в ситуации не разобрался, однако, сейчас всё переосмыслил». Извинившись за свои высказывания, он советует молодёжи внимательнее изучать историю и не допускать ошибок в её интерпретации. 
 
Юлия Чертова, официальный представитель УФСБ России по Орловской области: «УФСБ России по Орловской области задокументирована противоправная деятельность гражданина России и Израиля, причастного к публичному высказыванию призывов к осуществлению террористической деятельности.
Установлено, что гражданин в сети Интернет побуждал пользователей социальных сетей к захвату власти в Российской Федерации насильственным путем.
 
На основании результатов оперативно-разыскной деятельности 16 марта 2022 года следственным отделением Управления в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
 
В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.



Юлия Сулим


 
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