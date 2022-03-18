В Орле отметили 8 годовщину «Крымской весны»

Воссоединению Крыма с Россией посвятили флешмоб и мотопробег.

Сегодня активисты движения «Волонтёры Победы» провели флэшмоб, посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией. Акция прошла в парке Победы. В рамках флэшмоба около 100 человек выстроились в виде буквы Z, растянув флаг Российский Федерации. В нескольких метрах остальные участники держали еще один российский триколор.

Кроме того, сегодня состоялся мотопробег, в котором приняли участие 15 человек. Стартовал заезд у сквера Комсомольцев, а завершился - в сквере Танкистов. Участники мотопробега возложили цветы к памятнику.

Этими акциями орловцы отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией, а также выразили поддержку вооруженным силам РФ, которые в настоящее время проводят специальную военную операцию на Украине.