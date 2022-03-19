Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- В Орле спецслужбы задержали орловца, призывавшего к террористической деятельности. Как выяснилось, кроме российского у задержанного есть ещё и израильское гражданство.





- Хирургический корпус больницы им. Семашко в Орле возвращается к работе по основному профилю. Постепенное обратное перепрофилирование коек происходит также в ряде центральных районных больниц.





- Предприятие в Покровском районе готово обеспечить орловцев квасом и лимонадом. Как заверили специалисты, ни с ингредиентами, ни с тарой проблем не предвидится.





- Школьникам напомнили о необходимости соблюдения безопасности на железной дороге.