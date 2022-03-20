21 марта – Международный день театров кукол

Идея отмечать день кукольника возникла в 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол. Этот праздник отмечают не только профессионалы, но и коллекционеры кукол. С орловскими собирательницами кукол встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.

Кукольная коллекция семьи Бологовых началась с куклы Даши, сшитой Марией специально для дочери.



Мягкие игрушки орловчанка шила ещё в школе, затем, получив профессию инженера-технолога, работала в ателье. А два года назад вспомнила детское увлечение. Почти все детали сшиты вручную, и на каждом этапе работы своя специфика. Но главный акцент - на мордочку или личико. Практически пластическая хирургия - тут и подтяжка, и ботокс для нужной формы. От того, какой будет мордочка, зависит характер и настроение игрушки. У куколок-девочек все черты лица вышиты вручную, даже реснички - не приклеены, а пришиты - так надежней. И с каждой игрушкой можно играть – голова, ножки, ручки двигаются.



Глаза Галины Зубовой горят как раз тогда, когда получает новую куклу в свою коллекцию. На полках и в шкафах - представители из разных уголков мира: пластиковые, виниловые, силиконовые. Все уникальны, и у каждой своё имя. Есть герои сериалов и сказок и даже копии известных личностей. Например, Брюса Уиллиса.



Галина не просто коллекционирует готовых кукол. Есть образы, которые она придумывает сама. Для этого заказывает кукольную одежду и обувь у тульских и орловских мастериц.



Детство, конечно, не вернуть, но играть в куклы, коллекционировать их и получать от этого радость никто не запрещал.