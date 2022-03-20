Сегодня – День работников ЖКХ

Работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Уважаемые работники сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области!





Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Этот праздник – ещё одна прекрасная возможность сказать вам спасибо за благородный, необходимый всем жителям области, исключительно важный для хозяйственного комплекса региона труд. Напомнить всем о преданных своему делу людях, которые каждый день обеспечивают комфорт в наших домах.



Ответственно и профессионально решая все поставленные задачи, вы создаете условия для поступательного развития области, для нормальной работы предприятий, учреждений социальной сферы, комфортной жизни людей.



Ваш труд востребован во все времена. Но сегодня, когда мы живем в новой экономической реальности, он особенно необходим людям, региону и всей нашей стране. Честно выполняя своё дело, каждый из вас вносит свой вклад в обеспечение бесперебойной работы хозяйственного комплекса и сохранение стабильности в обществе. Своим мастерством и профессионализмом вы укрепляете уверенность людей в том, что мы сумеем преодолеть все санкции и продолжим движение вперед.



Дорогие друзья!





Спасибо вам за нелегкий, добросовестный труд, мастерство и самоотдачу, за высокую ответственность перед людьми и всей Орловщиной.

От души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых больших достижений!

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков