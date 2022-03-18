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20:03, 18 марта 2022 года В Орле перед беженцами из республик Донбасса выступил Сосо Павлиашвили Концерт, прошедший сегодня в Орловском государственном академическом театре им. Тургенева, состоялся в рамках празднования «Крымской весны». Сегодня отмечается восьмая годовщина вхождения полуострова в состав Российской Федерации.







18 марта в Орловском государственном академическом театре им. Тургенева выступил известный певец Сосо Павлиашвили, – сообщает региональный информационный портал. Выступление артиста состоялось в рамках празднования «Крымской весны». Сегодня отмечается восьмая годовщина вхождения полуострова в состав Российской Федерации. На мероприятии присутствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков, члены регионального правительства, беженцы из республик Донбасса. «8 лет назад Крым вошел в Российскую Федерацию − вернулся в родную гавань. Эти 8 лет дались непросто, в первую очередь жителям Донецкой и Луганской областей. Они обратились к нам за помощью, и мы не могли им в этой помощи отказать. Сегодня наша простая задача − сделать все, чтобы приехавшие на Орловщину из Донбасса люди были в безопасности. А 18 марта – это тот праздник, который заставляет нас всех оглянуться, оценить то, что происходило в последние годы и принять дальнейшее решение об обеспечении мира в нашей стране и за ее пределами», – заявил глава региона.

Как заявил Андрей Клычков во время сегодняшнего прямого эфира, Сосо Павлиашвили приехал в Орел по просьбе Владимира Ивановского – зампредседателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры и друга артиста.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Артём Ежаков





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