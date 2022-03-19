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13:35, 19 марта 2022 года На расселение орловского аварийного жилого фонда направят свыше 900 миллионов рублей Такой объем финансирования предусмотрен на текущий год.





В 2022-м году на переселение жителей Орловской области из аварийного жилья направят свыше 922 миллионов рублей, – сообщает региональный информационный портал. Финансирование позволит значительно ускорить расселение граждан из ветхого жилья, которое планировалось взять в работу в 2023 – 2024 годах. Всего к новому году планируется расселить 27,6 тыс. кв. метров.



В прошлом году было расселено 8,8 тыс. кв. метров аварийного жилья, более 600 орловцев улучшили жилищные условия. Всего за период 2019 – 2021 годов расселено 16 тыс. кв. метров жилья, улучшили жилищные условия 1 070 граждан.



Фото из архива









Артём Ежаков





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