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14:35, 19 марта 2022 года 221 житель Орловской области накануне заболел COVID-19 Госпитализировано 49 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 марта, за последние сутки в Орловской области выявлен 221 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 106 191), госпитализировано 49 человек.



Накануне выписано 889 жителей региона. Умер один пациент (с начала пандемии в области скончалось 1 798 человек).





Артём Ежаков





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