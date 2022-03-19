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16:18, 19 марта 2022 года

Прославленный орловский композитор Евгений Дербенко отметил 73-летие

В этом году именины заслуженного деятеля искусств практически совпали с всероссийским днем баяна, аккордеона и гармоники. Этим инструментам Дербенко посвятил всю жизнь.


17 марта исполнилось 73 года орловскому композитору, педагогу, заслуженному деятелю искусств России и почетному гражданину Орла Евгению Дербенко. В этом году его именины практически совпали с всероссийским днем баяна, аккордеона и гармоники, который празднуется 19 марта. Этим инструментам Дербенко посвятил всю жизнь.

Как свойственно всем творческим людям, Евгений Дербенко не получал подарки, а дарил их. Произведения именинника звучали в библиотеке им. Фета. С песней о котенке выступила внучка мастера.

Не обошлось и без выступления самого виновника торжества. Он познакомил зрителей с разными видами гармоник, в том числе с орловской ливенкой. Эта гармонь с самым широким мехом получила свою популярность во многом благодаря Дербенко.

Евгений Дербенко – автор более 3,5 тыс. музыкальных произведений для народных инструментов. Среди его учеников – более 100 лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Преподает Дербенко по сей день.


Татьяна Тимохина


 
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