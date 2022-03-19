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16:40, 19 марта 2022 года

Орловский кожевенник превратил хобби в способ порадовать близких

Александр Войнов из Покровского района уже полтора года осваивает ремесло и хочет совершенствоваться в своем увлечении. Корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина побеседовала с мастером.


Желание обладать качественным и уникальным портмоне побудило профессионального инженера взяться за ремесло, и вот уже полтора года мастер изготавливает свои изделия – сшил жене кошелек, ребенку – рюкзак, друзьям – ключницы, ремни и держатели для карточек. Мама ремесленника, которой досталась сумочка, от хобби сына в восторге. Сам Александр Войнов говорит, что делает кожаные вещи в подарок – любит радовать людей.

Первые «стежки» мастер делал с помощью видеоуроков по интернету. Заказал небольшой кусок кожи. В выборе материала приоритет отдает отечественному производителю.

Работы мастера можно изучить на выставках мастеров. Из-под его ножа одинаковые изделия не выходят. Каждая новая задумка – эксперимент. Сам кожевенник хочет совершенствоваться и дальше – перейти на изготовление одежды и обуви, но все в рамках хобби, бизнес он переходить не планирует.
«Кожу можно носить долго и передавать из поколения в поколение», – уверен Александр Войнов.



Анна Вайсергисер


 
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