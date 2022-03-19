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18:50, 19 марта 2022 года

В орловском НКМЦ им. Круглой возобновились плановые операции

В последние несколько недель ситуация с «омикроном» позволяла проводить лишь экстренные вмешательства.


Орловская медицина постепенно возвращается в «доковидный» ритм. В НКМЦ им. Круглой возобновились плановые оперативные вмешательства, но чтобы попасть на стол хирурга, все равно придется пройти через отделение обсервации.

В последние несколько недель ситуация с «омикроном» позволяла проводить лишь экстренные операции, в основном – на брюшной полости. Большинство таких процедур сейчас выполняется эндоскопически, а при острых аппендицитах вмешательства стали полностью малоинвазивными. Аналогично поступают при операциях на желчном пузыре и при паховых грыжах. Такой способ не дает спаек.

С возвращением плановых вмешательств вновь стала возможна коррекция рубцов после ожогов и травм, в том числе и косметическая. Возобновился поток пациентов на малые операции с помощью хирургического лазера.

Условия госпитализации остались прежними – как для детей, так и для родителей. При экстренности – отделение обсервации. Для плановых пациентов – отрицательный тест ПЦР.


Елена Литинская


 
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