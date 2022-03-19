20 тонн гуманитарной помощи из Орловской области передали для отправки на Донбасс

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19:59, 19 марта 2022 года
20 тонн гуманитарной помощи из Орловской области передали для отправки на ДонбассСбор гумпомощи инициировали ливенские компании. В грузе – 6 тонн сахара, 10 тонн гречневой крупы и 4 тонны перловой крупы.
На днях Орловская область направила очередной гуманитарный конвой для жителей ДНР и ЛНР. Сбор помощи инициировали ливенские компании. В грузе – 6 тонн сахара, 10 тонн гречневой крупы и 4 тонны перловой крупы. Грузовики доехали до места назначения – в Белгородской области груз передали МЧС для дальнейшей отправки.
Продуктовый набор, отправленный в качестве помощи братскому народу — всего лишь малая часть того, что находится в закромах и на складах Орловщины. В том числе ажиотажный сегодня сахар. А не за горами — посевная кампания и новый сезон производственных работ на сахзаводе.
при содействии Ливенской телекомпании «Принт-ТВ»
Орловское Информбюро