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16:40, 19 марта 2022 года Орловцы могут проконсультироваться с Роспотребнадзором по поводу прекращения работы некоторых магазинов в России С момента работы «горячей линии» управление приняло больше тысячи обращений.





Орловцы могут проконсультироваться с Роспотребнадзором по поводу прекращения работы некоторых магазинов в России. С момента работы «горячей линии» управление приняло больше тысячи обращений. На сайте Роспотребнадзора есть специальный раздел, где размещены все образцы претензий. Их можно оформить в электронном виде или позвонить по телефону «горячей линии»: 8 800 555-49-43.





Орловское Информбюро





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