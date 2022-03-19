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21:20, 19 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловцы могут проконсультироваться с Роспотребнадзором по поводу прекращения работы некоторых магазинов в России. С момента работы «горячей линии» управление приняло больше тысячи обращений.



- В орловском НКМЦ им. Круглой возобновились плановые операции.



- Прославленный орловский композитор Евгений Дербенко отметил 73-летие.



- Орловский кожевенник превратил хобби в способ порадовать близких. Александр Войнов из Покровского района уже полтора года осваивает ремесло и хочет совершенствоваться в своем увлечении.



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