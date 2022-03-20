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12:31, 20 марта 2022 года В Орловской области – 204 новых случая коронавирусной инфекции Госпитализировано 18 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 марта , за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 204 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализировано 18 человек;

- после выздоровления выписано 870 человек;

- скончались два человека.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:

- положительных тестов на COVID-19 – 106 395;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 800.





Орловское Информбюро





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