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12:32, 20 марта 2022 года Правительство расширило безработным доступ к социальным контрактам Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином).





Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. Об этом говорится в постановлении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.



Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.



Социальный контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума. По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов за три последних месяца. На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве.





Орловское Информбюро





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