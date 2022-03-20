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13:03, 20 марта 2022 года На документацию для лифтов в многопрофильном медицинском центре ООКБ выделят деньги Средства на изготовление паспортов на подъёмники выделят из резервного фонда Орловской области. Соответствующее распоряжение правительства Орловской области подписал губернатор Андрей Клычков.





Для выполнения работ по изготовлению паспортов на лифты в многопрофильном медицинском центре Орловской областной клинической больницы из резервного фонда Орловской области выделят 149,7 тысяч рублей, сообщает информационный портал Орловской области.



Департаменту финансов Орловской области поручено внести изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета с последующим внесением изменений в Закон Орловской области от 25 ноября 2021 года № 2696-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».





Орловское Информбюро





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