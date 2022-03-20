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13:08, 20 марта 2022 года Андрей Клычков: «Для Орловской области аграрный комплекс был и остается безусловным приоритетом» Накануне орловские аграрии обсудили готовность региона к весенней посевной кампании.





19 марта в администрации Орловской области состоялось расширенное совещание о готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей к проведению комплекса весенне-полевых работ и о мерах государственной поддержки АПК в 2022 году. Провёл совещание губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Глава региона отметил, что для Орловской области аграрный комплекс был и остается безусловным приоритетом, а достижения сельских тружеников - предметом особой гордости.



Андрей Клычков подчеркнул, что совместными усилиями власти и аграриев предстоит максимально минимизировать возможные риски, связанные с введением санкций: «Все понимают, что ситуация складывается непростая. Но есть уверенность, что мы сумеем адаптироваться к ней».



Подготовка к посевной стартовала уже в начале года. Организовано оперативное доведение средств господдержки сектору. что в 2022 году на развитие агропромышленного комплекса области направляется более 1,8 млрд рублей господдержки. В профильное министерство направлены для утверждения 205 заявок на получение льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов на сумму 7,2 млрд рублей. Сумма субсидий на текущий год превышает 880 млн рублей.



Также было отмечено, что своевременно отремонтирована техника и инвентарь, закуплены достаточные объёмы семян, минеральных удобрений, дизельного топлива и горюче-смазочных материалов.





Орловское Информбюро





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