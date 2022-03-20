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13:37, 20 марта 2022 года

На материально-техническую базу учреждений здравоохранения Орловской области выделят более 2 млн рублей

Средства направят из регионального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Клычков.


На укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области из областного бюджета выделят 2 млн 264 тыс. рублей. Средства планируют распределить следующим образом:

- 520 тыс. рублей предусмотрено на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории под установку кислородного концентратора больницы им. Боткина;

- 540 тыс. рублей выделят на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории под установку кислородного концентратора в Ливенской ЦРБ;

- 425 тысяч рублей направят на благоустройство территории фельдшерско-акушерского пункта Ливенской ЦРБ в с. Круглое Ливенского района;

- 375,8 тыс. рублей выделят на разработку проектно-сметной документации на устройство ограждения Глазуновской ЦРБ;

- 70,8 тыс. рублей предусмотрено на капитальный ремонт инфекционного корпуса Болховской ЦРБ;

- 332,3 тыс. рублей направят на разработку проектно-сметной документации на устройство забора вокруг здания Поликлиники № 3 в г. Орле (ул. Колхозная, д. 61).


Орловское Информбюро


 
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