На материально-техническую базу учреждений здравоохранения Орловской области выделят более 2 млн рублей

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13:37, 20 марта 2022 года
На материально-техническую базу учреждений здравоохранения Орловской области выделят более 2 млн рублейСредства направят из регионального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Клычков.
На укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области из областного бюджета выделят 2 млн 264 тыс. рублей. Средства планируют распределить следующим образом:
- 520 тыс. рублей предусмотрено на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории под установку кислородного концентратора больницы им. Боткина;
- 540 тыс. рублей выделят на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории под установку кислородного концентратора в Ливенской ЦРБ;
- 425 тысяч рублей направят на благоустройство территории фельдшерско-акушерского пункта Ливенской ЦРБ в с. Круглое Ливенского района;
- 375,8 тыс. рублей выделят на разработку проектно-сметной документации на устройство ограждения Глазуновской ЦРБ;
- 70,8 тыс. рублей предусмотрено на капитальный ремонт инфекционного корпуса Болховской ЦРБ;
- 332,3 тыс. рублей направят на разработку проектно-сметной документации на устройство забора вокруг здания Поликлиники № 3 в г. Орле (ул. Колхозная, д. 61).
Орловское Информбюро