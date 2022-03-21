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10:14, 21 марта 2022 года

Посевная площадь в Орловской области составит 1,3 миллиона гектаров

Запланировано увеличение посевов некоторых сельхозкультур.


В 2022-м году посевная площадь в Орловской области ожидается на уровне 1,3 миллиона гектаров, – сообщает региональный информационный портал. Это на 5,2 тыс. гектаров больше, чем в 2021-м. Уже посеяно 430 тыс. гектаров озимых культур. Посевы хорошо перезимовали. Под яровой сев будет отдано почти 842,8 тыс. гектаров.

Увеличатся посевы овощей, рапса, сои, картофеля. Для выполнения плана по севу засыпано 90 тыс. тонн семян яровых зерновых, зернобобовых культур собственного производства.


Артём Ежаков


 
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