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11:05, 21 марта 2022 года 15 орловских студентов-медиков отметили за волонтерскую деятельность Вручение наград состоялось сегодня в областном правительстве.





В Орле сегодня наградили 15 добровольцев Орловского регионального отделения «Волонтеры-медики». Им вручили почетные грамоты и благодарности. Учащиеся мединститута ОГУ им. Тургенева внесли личный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», направленной на соцподдержку граждан в период эпидемии COVID-19.

«Добровольно, по велению сердца в условиях эпидемии волонтеры оказывали большую помощь медицинским учреждениям и орловским медикам. Поддерживали нуждающихся: пожилых и маломобильных граждан – и тем самым внесли свой вклад в борьбу за здоровье орловчан. Мы и дальше будем развивать на территории региона добровольческое движение, всячески поддерживать и поощрять ваше стремление к созидательной работе, к социальному служению и участию в реализации общественно значимых проектов», – заявил губернатор Андрей Клычков. Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков





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