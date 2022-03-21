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11:45, 21 марта 2022 года 187 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировали 6 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 106 582), госпитализировали 6 человек.



Накануне выписали 897 жителей региона. Умерли три пациента (с начала пандемии в области скончались 1 803 человека).





Артём Ежаков





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