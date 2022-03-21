Пионерское движение в этом году отмечает 100-летие.

В Орле прошёл конкурс пионерских агитбригад, посвящённый 100-летию пионерского движения. В конкурсе участвовали семь команд, победившие в районных смотрах агитбригад.

Агитбригада в творческой форме рассказывает о своих принципах и делах, совершать которые пионеры считают для себя важным, к примеру, помогать пожилым людям.

Участник представили командные визитки и попробовали себя в роли ведущих «Пионерской зорьки» - на этой радиопередаче выросло старшее поколение. Участники должны были рассказать о самом запоминающемся школьном событии и представить проект добрых дел.

Первое место заняла агитбригада «Пионеры это мы!» Покровского лицея. Второе место досталось агитбригаде «Наследники» Змиевского лицея. Третье место завоевала агитбригада пионерской дружины имени Николая Гастелло Черкасской школы Кромского района.

Финалисты конкурса получили грамоты и кубки, а победители свою визитку продемонстрируют ещё не раз на мероприятиях, посвященных 100-летию пионерии, которое будет отмечаться 19 мая.

Главный приз - бесплатные путевки для всей команды на лидерскую смену детского движения в один из орловских лагерей отдыха.