В Орле ярмарки выходного дня пользуются спросом и у продавцов, и у покупателей

По выходным торговля разворачивается на нескольких площадках в городе, в том числе на улице Приборостроительной и Комсомольской площади. Корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк заглянула на одну из них и узнала, что интересует покупателей.

Две последние недели жители активно скупали отдельные виды продуктов. Причем сахару достался настолько ажиотажный спрос, что с прилавков магазинов он практически исчез. Место, где сахар точно есть, - ярмарка выходного дня. На улице Приборостроительной точка по его продаже всего одна и пользуется повышенным спросом. Даже несмотря на то, что его цена по сравнению с прошлой неделей выросла до 72 рублей за килограмм. Сахар здесь не местный. Производитель - Тамбовская область, фасовщик – Воронежская, и уже третье звено в цепочке поставок - Орловское райпо.

Местные производители - владельцы личных подсобных хозяйств - цены стараются держать на прежнем уровне. Яблоки - от 50 рублей и выше. Картофель - от 30. Морковь - 60. Столько же стоит литр молока. Яйца - от 70 до 100 рублей за десяток. Домашняя курица - 300 рублей за килограмм. Помимо традиционного набора продуктов, фермеры предлагают покупателям и особые изыски.

Юрий Данилушкин, глава личного подсобного хозяйства: «Сало белое, карбонат копченый, прессованное мясо, свинина, паштет - много наименований. Как начинали здесь - цены практически такие же».

Каждые выходные на ярмарках представляют свою продукцию более 300 продавцов из 21 района области.

Спрос на такие ярмарочные площадки есть. Несмотря на выходной день, в семь часов утра здесь уже появляются первые, самые преданные покупатели. И в регионе, по словам губернатора Андрея Клычкова, такой формат торговли в нынешних условиях надо расширять.