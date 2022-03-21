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13:02, 21 марта 2022 года В Орле сотрудники Роспотребнадзора вышли к людям для разъяснений их прав Специалисты ведомства провели встречу с орловцами в одном из торговых центров.





На телефон горячий линии Роспотребнадзора поступает много звонков от орловцев с вопросами, которые возникли после введения санкций. В управлении готовы помочь всем, кто столкнулся проблемами в связи с прекращением работы магазинов на территории России. Специалисты ведомства отвечают на вопросы по телефону, кроме того в одном из торговых центров они провели встречу, на которой разъясняли потребителям их права и помогали оформить претензии. Например, как вернуть подарочный сертификат, если магазин перестал работать, или как получить деньги за билет на концерт или другое мероприятие, которые были отменены. Ирина Александрова, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Самые часто задаваемые вопросы связаны с продажей товаров дистанционным способом. Очень многие потребители не получили денежные средства за товары, поставка которых была отменена или изменилась их сумма». Специалисты напоминают: на сайте Роспотребнадзора есть специальный раздел, где размещены все образцы претензий. Их можно оформить в электронном виде или позвонить по телефону горячей линии 8 800 555 49 43.





Елизавета Капырина





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