На Орловщине проходят мероприятия по профилактике пожаров в жилом секторе

По статистике МЧС, до 75 % всех пожаров происходят в жилых строениях. В одном из рейдов в рамках акции «Безопасное жильё» участвовала съёмочная группа ГТРК «Орёл».

В Орле сотрудники МЧС проводят рейды в рамках акции «Безопасное жильё». Акция направлена на снижение количества пожаров в жилом секторе, травмирования и гибели людей в огне, пропаганду противопожарных знаний среди населения, минимизацию материальных и социальных потерь. Особое внимание спасатели уделяют местам проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также многодетных семей.



В ходе рейда внимание инспекторы уделили и гражданам «группы риска» – одиноким и престарелым гражданам и гражданам, ведущим асоциальный образ жизни.